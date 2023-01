Richtiger Zeitpunkt

Der Abgang von Fabian Ehmann trifft Horn. Der gehörte zu den besten Torhütern der 2. Liga. Mit Matteo Hotop und Niklas Linke stehen noch zwei Keeper ohne Profi-Erfahrung im Kader. Der 19-jährige Hotop zeigte bei seiner Leihe bei Landesligist Ortmann mit starken Paraden auf, sodass ihn Horn zurückholte. Warum nicht ihn ins kalte Wasser werfen? Tabellarisch kann Horn nichts passieren.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist realistisch gesehen eher kein ernstes Thema, nach hinten kann nichts passieren. Während international immer vermehrt auf U20-Spieler gesetzt wird, neigt man in Fußball-Österreich immer davon zu reden, „Talente nicht zu verheizen“. Wann, wenn nicht jetzt, kann sich Horn den Luxus leisten, einem Nachwuchsspieler – in dem Fall zwei – eine Chance zu geben? Ein Risiko bleibt natürlich. Dieses gibt‘s aber auch bei einem Transfer, für dessen späteren Erfolg es keine Garantie gibt.