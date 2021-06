Rolf Landerl ist der sechste Horn-Coach innerhalb eines Jahres. Ob diesmal alles besser wird? Die Antwort: Es liegt nicht allein in Landerls Macht. Viel hängt davon, welche Mannschaft Horn beim x-ten Total-Umbau aufstellt – und ob endlich Ruhe im Verein einkehrt. In der Vorsaison verliefen diesbezüglich sämtliche Bemühungen – sofern es welche gab – kläglich im Sand. Landerl beginnt glücklicherweise bei Null und ist völlig unbelastet. In Lübeck ist der 45-Jährige mittlerweile Rekord-Trainer. Für Horner Verhältnisse wäre es schon rekordverdächtig, wenn er die gesamte Saison schafft.

Horns Unruhe war hausgemacht: Die Posse um UFA Media, der Machtkampf inklusive Abgang von Sportchef Reinhard Vyhnalek, der Rauswurf einiger Spieler samt Co-Trainer, die Trennung von Trainer Alexander Schriebl, obwohl er zuvor mit einem neuen Vertrag ausgestattet wurde. Dazu das Revanche-Foul von Schriebl beim Abgang an Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Kurzum: Diese Sachen müssen aufhören. Waldviertels Top-Fußballklub muss endlich beweisen, dass er auch abseits des Rasens top ist.