Spannende Zeiten

Die Konkurrenz schwächelt, Horn ist effizient. Daher wird Horn auch nach dem nächsten Wochenende Spitzenreiter sein. Die Chance auf den Herbstmeistertitel in der 2. Liga ist riesengroß. Jetzt gilt es dranzubleiben. Dank direkter Duelle kann Horn Meter machen und sich absetzen. Das wäre ein klares Signal an die Konkurrenz. Aber auch an den Vorstand, sich über einen fixen Cheftrainer Philipp Riederer Gedanken zu machen.

Im Aufstiegskampf wäre auch eine neue Sponsoren-Quelle hilfreich. Wie zum Beispiel Robert Mang. Dass der umworben wird, ist kein Geheimnis. Dass im Zuge dessen Reinhard Vyhnalek ein Comeback als Sportchef geben soll, mittlerweile auch nicht mehr. Das Motto „wer zahlt, schafft an“ birgt Zündstoff. Ein Duo Vyhnalek/Zinkel ist nach den früheren Vorkommnissen ausgeschlossen. Daher bleibt‘s nicht nur am Rasen spannend, sondern warten auch auf Führungsebene entscheidende Wochen.