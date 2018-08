Es war ein reiner Selbstfaller, den Horn beim Spiel gegen Vorwärts Steyr fabrizierte. Denn der Gegner war keinesfalls stark, sah erst durch Horns Fehler und Passivität in der zweiten Halbzeit besser aus, weil Horn hier überhaupt keinen Faden mehr fand. Matus Paukner, Top-Scorer der Vorsaison, ist derzeit völlig von der Rolle, der als Abwehrchef geholte Kaja Rogulj, immerhin einst mit der Wiener Austria in der Champions League und mit 32 Jahren sicher noch nicht zum alten Eisen zählend, ist (noch) kein stabiler Rückhalt.

Spielmacher Miroslav Milosevic wird zumeist zugedeckt, ist aber immer noch der Einzige, der einem das Gefühl gibt, dass jederzeit etwas Entscheidendes passieren kann. Der Rest? Der übernimmt nur wenig bis gar keine Verantwortung. Einziger Lichtblick war hier sicher der junge Julian Velisek, der bis zu seiner Verletzung wenigstens versuchte, das Spiel aus der Abwehr schnell zu machen …

Wie geht‘s weiter? In Ried braucht sich Horn in der aktuellen Verfassung wohl nur wenig ausrechnen, danach muss Trainer Carsten Jancker in der Länderspielpause die Truppe neu sammeln. Denn eins ist fix: Sportlicher Misserfolg bringt sicher nicht mehr Zuschauer, hebt nicht die Stimmung im Team und wirkt auch nicht attraktiv für Neuverpflichtungen, die Horn im Winter dringend braucht.