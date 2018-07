9:1 gegen die Horner Amateure, Sieg im Braustädteturnier. 2:3 gegen Schweiggers, 4:1 gegen Hoheneich. Laa unterlegen, Gföhl 5:3 und Stockerau 3:2 besiegt. Die Bilanzen der Waldviertler in der 2. Landesliga West, Schrems, Amaliendorf und Eggenburg sind durchwegs gut. Da stellt sich aber die altbekannte Frage: Wie viel ist ein Testspiel wert?

Gewinnt ein Verein alle Tests, heißt das genauso wenig, dass es in der Saison so weitergeht, wie bei Niederlagen. Dazu gibt es sogar Studien. Mental macht es natürlich einen Unterschied. Darum geht‘s aber gar nicht, sondern darum, dass Ergebnisse in Testspielen tatsächlich zweitrangig sind – so schwer das für den Fan in uns auch sein mag. Es gibt zu viele Unbekannten. Das eigene Team tüftelt an der Aufstellung, muss urlaubende Spieler vorgeben. Dem Gegner geht‘s womöglich genauso. Was ein Sieg wert ist, kann man nie genau sagen. Sehr wohl aber, wie das Spiel gelaufen ist.

Wenn Amaliendorf zwei Spiele dominiert, aber nie wirklich überzeugt, sagt das etwas aus. Eggenburg geht‘s nicht anders. Die Defensive steht, die Kreativabteilung braucht noch. Das ist aufgrund des üblichen Fitness-Schwerpunktes zu Trainingsbeginn normal. Insofern sagt es aber auch etwas aus, wenn Schrems die blutjungen Horner derart vom Platz fegt. Es ist eine Kampfansage an die Konkurrenz.