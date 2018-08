Beim SV Horn versucht man, trotz Fehlstarts ruhig zu bleiben. Die Gegner seien zu den Titelfavoriten zu zählen, die eigene Mannschaft noch nicht eingespielt. Vor allem Zweiteres war im Spiel gegen Lustenau augenscheinlich. Da hatte vor allem die Abwehr kein 2. Liga-Niveau, hatte Glück, dass Lustenau extrem fahrlässig mit den einladenden Tor-Möglichkeiten umging …

Am Sonntag geht‘s zu Mitaufsteiger Lafnitz – und da muss fast schon gepunktet werden. Nicht, weil ansonsten der Anschluss an die anderen komplett verloren gehen würde – bei der zu erwartenden Zweiklassengesellschaft in der neuen 16er Liga wird es wohl länger einen Pulk mit Nachzüglern geben – sondern, weil sich eine Niederlagenserie natürlich aufs Spielergemüt schlägt.

Schon gegen Lustenau war augenscheinlich, dass Verunsicherung herrscht und jeder die Verantwortung am liebsten an Miroslav Milosevic abschiebt. Der ist aber auch kein Zauberer und Fußball noch immer ein Mannschaftssport. Da müsste dann halt der 12. Mann, das Publikum einspringen. Der blieb gegen Lustenau allerdings auch stumm und akzeptierte die drohende Niederlage fast genauso regungslos wie die Kicker am Rasen.