Für das Waldviertel geht‘s auf der internationalen Sport-Bühne derzeit Schlag auf Schlag. Vor wenigen Tagen schoss der St. Leonharder Christoph Baumgartner Österreich bei der Fußball-Europameisterschaft ins Achtelfinale. In wenigen Tagen greift der Unterlembacher Stefan Fegerl bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Es wäre dem 32-jährigen Fegerl zu wünschen, dass sein großer Traum von einer Olympia-Medaille wahr wird.

Von klein auf begleitete die NÖN diesen Vorzeige-Sportler. Kinder-Star, danach bereits als Jugendlicher Erfolge auf nationaler Ebene, erfolgreicher Legionär in Deutschland, Doppel-Europameister, Olympia-Viertelfinalist und über viele Jahre Österreichs Tischtennis-Aushängeschild. Wie gut würde hier ausgerechnet zum Karriere-Ende diese, ersehnte Olympia-Medaille passen …

Stefan, alle Daumen sind gedrückt! Und selbst, wenn dieser fast kitschige Abschluss mit der Medaille doch nicht klappt: Wer sich so lange in der Welt- und Europaspitze hält, hat seinen Top-Platz in den Waldviertler Sportannalen ohnehin auf immer und ewig sicher.