Traditionen bewahren

Es ist eine hohe Auszeichnung, die der Fleischerzunft Gars zuteil wurde, als „Immaterielles Kulturerbe“ in die UNESCO-Liste aufgenommen zu werden.

Dafür bedarf es jedoch viel mehr, als einer Bewerbung bei einer Institution. Die alten Traditionen zu pflegen und auch der Jugend so nahe zu bringen, dass diese sie dann wieder mit Freude und Begeisterung weiterführen, ist eine große Kunst und nicht selbstverständlich in einer schnelllebigen Zeit, in der immer mehr an altem Brauchtum und Wissen verloren geht oder in Vergessenheit gerät.

Es ist zu hoffen, dass man Gars als gutes Beispiel sieht und sich auch in anderen Bereichen um Bräuche, Traditionen und örtliche Gepflogenheiten kümmert und sich seiner Wurzeln besinnt. Denn es sind doch oft genau diese alten Traditionen, die die Grundlage für unser Leben und unseren heutigen Wohlstand darstellen.