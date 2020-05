Eingefleischte Waldviertler wissen es längst, dass das Leben in unserer Region viele Vorteile bietet. Gerade in der Coronakrise wurde das vielen von uns wieder so richtig ins Bewusstsein gerufen. Man ist rasch im Grünen, findet dort viel Platz, gute Luft und jede Menge Ruhe vor. Doch die Ruhe ist nicht der einzige Vorteil des Waldviertels. Denn in unmittelbarer Nähe dazu wird einiges geboten. Auch heuer, wenn viele Menschen – gezwungenermaßen – auch ihren Urlaub in der Heimat verbringen.

Am kommenden Wochenende machen die Freibäder wieder auf, im Kunst- und Kulturbereich setzen die Veranstalter alles daran, zumindest einige Veranstaltungen durchzuführen. Mit dem Mondscheinkino in Eggenburg wurde ein Highlight, für das Menschen weite Wege in den Bezirk Horn auf sich nehmen, fixiert. Und am Abend gut essen gehen kann man auch bei den heimischen Gastronomen. Jede Krise bietet Chancen. Vielleicht merken viele Menschen heuer, wie schön ein Sommer im Waldviertel ist.