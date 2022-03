Erst beklatscht, dann oft beschimpft und bedroht, jetzt veräppelt? Zumindest fühlt sich die aktuelle Situation für das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich genau so an. Reinhard Waldhör, Betriebsrat am Landesklinikum Horn, macht auf die prekäre Situation aufmerksam. Wenn sich Personal in diesem Bereich so unter Druck fühlt, dass es selbst Gefährdungen für Patienten nicht mehr ausschließt, dann muss das allen Beteiligten die Augen öffnen.

Die Argumentation der Landesgesundheitsagentur, dass die Situation zwar angespannt sei – aber schon seit zwei Jahren – greift zu kurz. Genauso wie die Bevölkerung für eine kurze Zeit – aber offensichtlich nicht langfristig – bereit war, sich solidarisch zu verhalten, ist dieser Zustand der extremen Belastung auch dem Personal nicht auf Dauer zuzumuten. Die Pandemie ist nicht vorbei – und warum muss das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich am meisten darunter leiden?