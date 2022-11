Verdient vorn

Horn ist Herbstmeister der 2. Liga. Das ist keine Sensation. Der Kader verfügt über hohe Qualität und auch Quantität. Dazu ist die Einstellung top. Niederlagen brachten keine Unruhe ein. Genauso wenig, als mitten in der Hinrunde das gesamte Trainerteam zurücktrat. Horn erwies sich als abgebrühte Truppe und unterstrich das gegen Amstetten nochmals. Der frühe Rückstand war egal, danach dominierte Horn den Gegner nach Belieben und erzwang den hochverdienten Sieg. Damit geht Horn als Gejagter in die Rückrunde. Die startet schon am Freitag beim FAC. Ein Sieg und Horn hat schon einen Konkurrenten weniger. Derer bleiben ohnehin noch einige. Es wartet ein spannendes Frühjahr.

Spannend bleibt auch die Trainer-Frage. Dabei ist die leicht zu beantworten: Interimslösung Philipp Riederer soll als fixer Cheftrainer weitermachen. Er hat das Steuer in einer turbulenten Phase übernommen und das Team auf Kurs gehalten.