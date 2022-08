Verkaufen statt verfallen lassen

Egal ob Bauplätze, Wohnungen oder Einfamilienhäuser – Immobilien gehen auch im Bezirk Horn derzeit weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“. Wohnen im Waldviertel ist wieder mehr als nur ein Slogan.

Besonders positiv: In den vergangenen Monaten wechselten auch zahlreiche alte Häuser in den Ortschaften ihre Besitzer. Und die steckten viel Geld und Liebe in ihre neuen Domizile, sorgen damit für eine Aufwertung der Ortsbilder.

Wer sich jetzt noch an die Nase fassen muss? Jene Liegenschaftsbesitzer in den Ortschaften, die trotz großer Nachfrage ihre Häuser nicht verkaufen sondern lieber ungenutzt verfallen lassen. Sie vermasseln damit nicht nur Interessierten ihren Wohntraum. Sie sind auch für so manchen Schandfleck in den ansonsten meist top-gepflegten Ortschaften verantwortlich.