Vieles neu

Auch, wenn diesmal ein gewisser Stamm an Spielern geblieben ist: Es wird in dieser Saison wieder einen völlig neuen SV Horn geben. Spieler mit Bundesliga-Erfahrung wie Markus Wallner, oder Sebastian Bauer kommen nicht als Ergänzungen, sondern als Stammkräfte. Ebenso wie der Deutsch-Russe Maximilian Pronichev ein Alleinstellungsmerkmal als klassischer Zehner hat. Jetzt braucht‘s noch schlagkräftige Stürmer. Mit solchen wäre Horn schon in der Vorsaison weiter vorne gelandet.

Ein Urteil über die tatsächliche Stärke lassen die bisherigen Testspiele nicht zu. Das Testen stand schon aufgrund der vielen Testkandidaten im Vordergrund. Jetzt muss es aber ans Eingemachte gehen. Die Mannschaft muss sich einspielen, um von Beginn weg da zu sein. Eine Cup-Blamage zum Auftakt würde einer Euphorie, die das neue Management entfachen möchte, einen Dämpfer versetzen. Den gilt es heuer auf jeden Fall zu vermeiden.