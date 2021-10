Vor der Weggabelung

Das NÖ-Duell gegen Amstetten hatte Schlüsselspiel-Charakter für Horn. Geht’s nach vorne, oder gibt’s doch den Blick in den Rückspiegel? Nach der 0:3-Niederlage ist Rang fünf zwar nur drei Punkte weg, dennoch hat sich gezeigt, dass Horn Routine fehlt, um zum Beispiel ein 0:0 abgebrüht in die Kabine zu bringen. Jetzt droht Gefahr, in einen Herbststrudel gezogen zu werden. FAC sowie die Top-Teams Innsbruck, Lustenau, Liefering sind die nächsten Gegner. Eine Negativ-Serie ist schnell beisammen, ein Abrutschen in der Tabelle die Folge.

Noch ist die Abstiegszone ein gutes Stück weit weg. Die Mannschaft hat schon einmal gezeigt, dass sie eine Mini-Krise meistern kann – siehe Sieg bei den Young Violets. So ein Erfolgserlebnis braucht‘s am Freitag auch gegen den FAC. Denn von der Klasse sollte Horn nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.