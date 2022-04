Vorbild sein

Sie haben immer weniger Kondition und Koordinationsfähigkeit, werden immer dicker und haben immer mehr gesundheitliche Probleme: Der Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen wurde durch die Coronapandemie noch verstärkt. Dass man dagegen etwas tun muss, darüber sind sich auch im Bezirk Horn Ärzte, Lehrer und Vereinsfunktionäre einig. Sie fordern einhellig: Raus aus der Komfortzone.

Und das betrifft nicht nur die Kinder und Jugendlichen selbst. Sondern vielleicht sogar in noch größerem Maß Eltern und Großeltern. Denn wie immer, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ist die Vorbildfunktion wesentliches Kriterium. Ob es die Nutzung von Handy, Tablet und Fernseher ist, der Konsum von Büchern und Medien oder eben das Thema Bewegung und Gesundheit. In all diesen Bereichen gilt: Leben wir Kindern und Jugendlichen Positives vor, dann tut das nicht nur den Kids, sondern auch uns selber gut.