Selten ist die Ausgangslage vor einem Urnengang so klar wie vor einer Gemeinderatswahl im Bezirk Horn: Die ÖVP ist in allen 20 Gemeinden unschlagbar.

Wie schaut es mit der Konkurrenz aus? Die SPÖ stellte sich zwar in einigen Gemeinden völlig neu auf, sieht die kommende Periode aber als „Aufbau“ für die Wahl 2025. Bei der FPÖ darf man nur auf das Abschneiden von Klemens Kofler, der diesmal nicht in Altenburg, sondern in Horn antritt, gespannt sein. Grüne Kandidaten finden sich überhaupt nur in der Bezirkshauptstadt. Von drei antretenden Bürgerlisten wird nur jene in Drosendorf nach dem 26. Jänner in einem Gemeindevorstand vertreten sein.

Warum man trotzdem wählen sollte, wenn doch eh alles klar ist? Die Antwort darauf gibt mit dem Röhrenbacher Bürgermeister Gernot Hainzl einer, dem vor der Wahl in Ermangelung eines Gegenkandidaten schon 100 Prozent sicher sind: Weil es in einer Demokratie „Pflicht“ sein sollte, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen.