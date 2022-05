Warum nicht auch Mädls?

Selbst der wohl bekannteste Knabenchor der Welt hat sie bereits: Seit 2004 dürfen bei den „Wiener Chormädchen“ auch Mädls Teil der Wiener Sängerknaben sein. Auch zahlreiche andere große Knabenchöre haben sich zuletzt geöffnet und akzeptieren Mädchen in ihren Reihen. Trotz gravierendem Schwund an Interessenten bleibt der Chor in Altenburg aber weiter Burschen vorbehalten.

Zwar haben die Verantwortlichen erkannt, dass man – um einigermaßen attraktiv zu bleiben – das System des Unterrichts und der Nachmittagsbetreuung auf neue Beine stellen muss. Und dass das neue Konzept mit Top-Organisationen wie Musikschule Horn und Bundesschülerheim klappen wird, steht außer Frage. Sich auch für Mädchen zu öffnen, dafür ist man offenbar noch nicht bereit. Früher oder später – hoffentlich nicht zu spät – wird man sich dazu aber wohl durchringen müssen.