Was bringt der Herbst?

Im Vorjahr mussten sich die Verantwortlichen den Vorwurf gefallen lassen, sich nicht ausreichend auf die nächste Infektionswelle im Herbst vorbereitet zu haben. Jetzt ist zu befürchten, dass man daraus nichts gelernt hat. Es passt in das Bild, das viele Menschen von den Corona-Maßnahmen haben: Wirklich verständlich ist vieles nicht. Auch das Aus für die Teststraßen im Bezirk Horn, obwohl es aktuell so hohe Infektionszahlen gibt wie überhaupt noch nie. Kostengründe hin, niedrige Test-Frequenz her: Damit verstärkt sich bei vielen Menschen neben dem Impfpflicht-Wirrwarr und der Aufhebung fast aller Maßnahmen bei gleichzeitigen Infektions-Höchstständen der Eindruck, dass man im Kampf gegen die Corona-Pandemie längst das Handtuch geworfen hat.

Zu hoffen ist, dass das nicht auch die Freiwilligen in den Teststraßen tun, wenn sie im Herbst doch wieder gebraucht werden.