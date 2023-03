Weiter voll am Ball ...

Die Region Manhartsberg hat 2022 einen Meilenstein erreicht: Die Zertifizierung als „familienfreundliche Region“. Man will nicht nur als Urlaubsregion, sondern vor allem als Wohnregion an Attraktivität gewinnen. Und die Region hat bei dieser engen Kooperation Lunte gerochen. Die Pläne für 2023 zeigen, dass die Gemeinden auch in anderen Bereichen längst nicht mehr „eigene Süppchen“ kochen wollen.

Weil sie gesehen haben, dass es allen etwas bringt, Kräfte zu bündeln, wird die Zusammenarbeit nicht nur im Schul- und Kindergartenbereich – aktuell in Straning-Grafenberg und Burgschleinitz-Kühnring – forciert. Mit einem gemeinsamen Betriebsgebiet soll der nächste Coup gelingen. Denn will man, dass Leute hier wohnen, dann muss man auch Jobs anbieten. Zu hoffen bleibt, dass die Gemeinden auch dieses Projekt mit der gleichen Zielstrebigkeit verfolgen.