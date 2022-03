Wird extrem schwer

Nach der Niederlage bei Ferlach/Feldkirchen wird‘s für Eggenburgs Frauen nun ganz schwer, den Klassenerhalt in der WHA Meisterliga zu schaffen. Es müssen dafür wohl noch alle drei ausstehenden Spiele gewonnen werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass die unmittelbaren Konkurrenten Korneuburg und Dornbirn, die noch fünf bzw. sechs Spiele offen haben – darunter auch brisante Nachbarschaftsderbys – noch punkten werden. Andersrum: Eggenburg muss in drei Spielen fast so viele Punkte holen, wie in den vergangenen 19 Runden – und darauf hoffen, dass die Konkurrenz schwächelt. Sieht nach einer „Mission impossible“ aus …

Was für den UHC spricht: In den vergangenen Jahren war die Situation oftmals ähnlich aussichtslos, zum Schluss gab‘s immer ein Happy End. Solange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist, müssen die Spielerinnen alles dafür reinhauen.