Wird nicht fad

Großprojekte wohin man blickt: Das Jahr 2022 wird im Bezirk Horn ganz sicher kein langweiliges. Von Wartberg im Osten – hier entsteht ein Dorfhaus um 1,2 Mio. Euro – bis Irnfritz im Westen – hier erfolgt demnächst der Spatenstich zum neuen Feuerwehrhaus – investieren die Gemeinden fleißig in die Infrastruktur. Fast in allen Gemeinden wurden die Projekte für 2022 auch einstimmig abgesegnet.

Ein Zeichen, dass die Politik diese Vorhaben geschlossen als positiv betrachtet. Gerade in einem Bezirk, in dem die Baubranche einen Großteil der Arbeitsplätze bietet, tragen die Gemeinden in der Krise so zum Wohl aller bei.

Aber auch die Bevölkerung ist gefordert. Wenn 2022 ein gutes Jahr werden soll, dann muss die Devise „Emotion raus, Verstand rein“ sein. Energie in Zank rund um Corona zu stecken, bringt keinem etwas. Die wird anderweitig eher gebraucht.