Ziehen an einem Strang

Neues Leben in einem kleinen Dorf! Das, was sich viele Menschen unserer Region für ihren Ort wünschen, wird in Klein-Jetzelsdorf in der Marktgemeinde Röschitz jetzt Wirklichkeit. Mehr als ein halbes Jahrhundert stand das ehemalige Gemeindeamt im 120-Seelen-Ort leer. Jetzt erfüllen es die Unternehmerinnen Regina Asenbaum und Petra Strobl mit neuem Leben.

Wie das möglich ist? Weil hier zwei Seiten aufeinandertreffen, die von vornherein an einem Strang gezogen haben – und das in die gleiche Richtung. Einerseits strotzen die beiden Damen voller Leidenschaft für ihren kleinen Fußpflege- und Friseur-Salon. Andererseits war es der Gemeindespitze rund um Bürgermeister Christian Krottendorfer klar, dass sie einen Beitrag zu diesem Projekt leisten muss. Immerhin 20.000 Euro steckte die Gemeinde in die Sanierung des Gebäudes – und so in das Leben in diesem Ort.