Ziel erreicht

In der Vorsaison blieb Horn als Tabellenletzter mit 30 Punkten in der Liga. Diesmal hätten die bereits geholten 28 selbst dann gereicht, wenn es die regulären drei Absteiger gegeben hätte. Das gesteckte Saisonziel mit 30 Zählern wird schwer. Da müsste ein Sieg bei Liefering her. Gegen den in der Rückrunde schwächelnden Red Bull-Ableger hat Horn in 19 Spielen aber 15 Mal verloren.

Am Ende ist es egal, ob Horn Dreizehnter, Zwölfter oder Elfter wird. Wichtiger ist, wie sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen präsentiert hat. Das war zufriedenstellend. Auch, wenn die Hinrunde mit 15 Punkten womöglich besser als die Rückrunde (bisher 13) sein wird: Nach dem guten Start schien Horn im Laufe des Herbstes völlig den Faden verloren zu haben. Da wirkte die Mannschaft lethargisch bis tot. Von dem war zuletzt keine Spur mehr. Einsatz und Leidenschaft wurden nur nicht immer belohnt. Positiv kann das trotzdem gesehen werden.