Eheim-Straße: Annäherung, aber noch keine Einigung

Die Nebenanlagen im Siedlungsgebiet Eheimstraße sorgen seit Monaten für Unruhe in der Gemeinde. Nachdem eine Anrainerversammlung vor einem Monat keine Ergebnisse brachte, stand am 3. März ein neuerliches Treffen mit Bürgermeister Georg Gilli und Vizebürgermeister Josef Kirbes am Programm.

Zumindest in einem Punkt dürfte im Moment Einigkeit herrschen. Eine Anrainerbefragung, mit der Maria Braunsteiner in der Zwischenzeit beauftragt worden war, brachte das mehrheitliche Ergebnis (es gab auch Anrainer, die meinten, erst in der Sitzung davon gehört zu haben), dass die Eheimstraße als Wohnstraße deklariert werden solle. „Wir fühlen uns nicht gestört durch die Autos. In unserer Straße war nie die Rede davon, dass wir zu viel Verkehr haben. Es geht uns hauptsächlich darum, dass diese Dreckspur aus unserer Straße verschwindet“, erklärte Maria Braunsteiner im Gespräch mit der NÖN. Sie befürchtet, dass die Wohnstraße nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Zudem sei dies in der unmittelbar in der Nähe liegenden Kranner-Straße ohnehin nicht möglich, weil dort Schulen und ein Kindergarten angesiedelt sind.

„Wollen keine Dreckspur in unserer Straße“

Mit der „Dreckspur“ ist jener unbefestigte Streifen (auf Braunsteiners Straßenseite mit einer Breite von zwei Metern) zwischen Grundstücksgrenzen und Straße gemeint, der teils mit Schotterrasen, teils als Grünfläche ausgestattet ist und bei Regen starke Verschmutzungen nach sich zieht. Dem könne man offensichtlich nur mit Asphalt entgegenwirken. „Es hat geheißen, wir brauchen diesen Grünstreifen wegen des Grundwassers. Wenn dort asphaltiert wird, wo bleibt dann der Gedanke für das Grundwasser?“, gab ein Anrainer zu bedenken. Weitere Meldungen der Bewohner: „Es geht uns von Anfang an um die Nebenanlagen.“ „Wir haben Sorge, dass wir letzten Endes alles auf eigene Kosten machen müssen.“ „Das Unkraut wächst. Hätte man gleich überall Rasengitter gesetzt, dann wäre diese Diskussion gar nicht nötig!“

Bürgermeister Georg Gilli und Vizebürgermeister Josef Kirbes stehen in dieser Angelegenheit jedoch nicht nur unzufriedenen Gemeindebürgern gegenüber, sie müssen sich als Sanierungsgemeinde auch gegenüber dem Land rechtfertigen, welche Ausgaben getätigt werden. „Wir haben das Problem Grundwassermangel und sind bemüht, Versickerungsflächen zu schaffen. Der Idealfall wäre das Modell Schwammstadt, die Kosten dafür übersteigen jedoch unser Budget bei weitem“, gab Georg Gilli zu bedenken.

Nebenanlagen nicht finanzierbar

„Für unser Straßenbudget haben wir einfach zu viele Straßen in Eggenburg. Die Fahrbahn ist eine Pflichtaufgabe, die wir erfüllen müssen, die Nebenanlagen fallen als Fleißaufgabe an. Wir können alles nur Step-by-Step machen“, ersuchte auch Josef Kirbes um Verständnis für die finanzielle Lage der Gemeinde.

Als Vermittler zwischen den Fronten trat (wie bereits in der Februar-Besprechung) Ex-Justizminister Wolfgang Brandtstetter in Erscheinung, der für beide Seiten Verständnis zeigte. „Die Bewohner in der Siedlung wollen Staubfreiheit. Mit dem Schwammstadt-Prinzip kann man das erreichen und wenn ein kleiner Streifen Rasen bleibt, kann dieser sicher von den Anrainern auch selbst gepflegt werden,“ ist Brandstetter überzeugt, sieht jedoch auch klar die Problematik der Finanzierbarkeit. In einer Wohnstraße liegt für ihn auch eine Chance für Jungfamilien und Kinder. „Das ist ein neues Konzept für Eggenburg, das man gemeinsam verwirklichen kann.“

Die Frage, wann die Pläne denn nun umgesetzt werden würden, konnte nicht beantwortet werden. „Wir werden den Antrag auf Widmung einer Wohnstraße umgehend einbringen“, versicherte Gilli und Kirbes meinte: „Ich möchte hier jetzt keine leeren Versprechungen abgeben.“

Die weiteren Schritte würden dann auch von der Landesentscheidung abhängen. Und wenn die Wohnstraße genehmigt ist, soll es einen weiteren Besprechungstermin mit den Anrainern geben, diesmal mit einem Bauexperten, der die Möglichkeiten der Gestaltung der Nebenanlagen genau erklären und bewerten kann. Wunschgemäß sollte dieser Termin vor Ort in der Eheimstraße erfolgen.

Es ist zu hoffen, dass sich diese Entscheidung nicht zu lange hinauszögert, denn der Unmut und die Unzufriedenheit der Anrainer ist spürbar. Und eines ist gewiss, das Damokles-Schwert der Finanzierung (wie Vizebürgermeister Kirbes es ausdrückte) wird wohl noch länger über Eggenburg hängen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.