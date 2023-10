Garser Malermeisterbetrieb musste Insolvenz anmelden

„Durch ausgebliebene Zahlungseingänge im hohen Bereich bin ich finanziell in Schieflage geraten“, erklärt Firmenchef Christian Zauner. „Corona und zuletzt die Teuerungswelle haben wir einigermaßen überwunden, aber jetzt musste ein Schlussstrich gezogen werden.“ 19 Dienstnehmer waren zum Zeitpunkt der Konkurseröffnung beschäftigt.

Wie Brigitte Dostal vom Kreditschutzverband (KSV) 1870 mitteilt, betragen die Passiva 1.181.300 Euro, davon entfallen rund 800.000 Euro auf Lieferanten, rund 195.000 Euro auf die Hausbank, etwa 76.000 auf die Österreichische Gesundheitskasse und zirka 90.000 auf offene Löhne bzw. Gehälter. Dem gegenüber stehen Aktiva von rund 360.000 Euro.

Laut KSV ist als Insolvenzursache zu sehen, dass bei einem Großauftrag (in Unkenntnis) mit fehlerhaftem Material gearbeitet wurde. Daraufhin mussten Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, um Pönalezahlungen zu vermeiden. Dieser massive Mehraufwand hat die Liquidität des Unternehmens derart geschwächt, dass die Konsequenzen in Form des Konkursantrages gezogen werden mussten. Mit Beschluss vom 9. Oktober wurde das Unternehmen geschlossen. Eine Sanierung ist daher nicht angedacht. Inselvenzverwalter ist der Horner Rechtsanwalt Heinrich Nagl, erste Gläubigerversammlung ist am 29. November beim Landesgericht Krems.

Was mit den nun arbeitslosen Dienstnehmern geschieht? Der 53-jährige Zauner, der seinen Beruf damals bei der Firma Buhl erlernt hat und dort lange Jahre beschäftigt war, hat 2004 sein eigenes Unternehmen gegründet: „Ich kämpfe für die Weiterbeschäftigung der Leute und versuche für sie eine Nachbeschäftigung zu erreichen. Erste Erfolge gibt es schon. Ich selbst bin auf der Suche nach einem neuen Job im Angestelltenverhältnis.“