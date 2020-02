„Trotz des gravierenden Coronavirus lege ich per Handschlag die Gelöbnisformel ab“, witzelt Karl Braunsteiner – und bleibt dabei trotzdem ganz ernst. Der amtierende Bürgermeister ist der älteste in der frisch gewählten Gemeinderatsrunde – und darf zwei Rollen bei der konstituierenden Sitzung übernehmen: Jene des Altersvorsitzenden, der die Angelobung vornimmt. Er übergibt nach der Wahl des Bürgermeisters den Vorsitz an sich selbst.

Alle Gemeinderäte bestätigten Braunsteiner in seiner Bürgermeister-Funktion. „Wir können auf unsere Gemeinde stolz sein. Wir sollten die Arbeit auf diesem Fundament fortsetzen. Ich verspreche euch, dass wir wieder miteinander und im Konsens arbeiten können.

Personelle Veränderungen treten kaum ein. Die ÖVP geht mit einem Zusatz-Mandat (von der nicht-kandidierenden Liste „Pro Japons“) gestärkt aus der Wahl hervor. SPÖ-Gemeinderätin Gabriele Weber zieht erstmals ein und zeigt Willen zum Mitgestalten. „Ich würde gern dabei sein“, sagt sie, als Braunsteiner den Vorschlag für den Bauausschuss kundtut.

Die ÖVP hat dafür alle geschäftsführenden Gemeinderäte vorgesehen. Amtsleiterin Beatrix Schmid holt rasch leere Stimmzettel, wo jeder die Namen niederschreibt und in die Urne wirft. Das Ergebnis: Eduard Kranzl, Martin Doninger und Markus Hummel erhalten 15, Karl Braunsteiner und Adolf Bock 14, Gabriele Weber zwei Stimmen und Bernhard Burger eine Stimme. Der ÖVP-Vorschlag wird damit mehrheitlich angenommen.

Sonst erfolgt alles einstimmig, auch die Wahl des Vizebürgermeisters: Eduard Kranzl bleibt im Amt. Im Gemeindevorstand rückt Martin Doninger neu auf.