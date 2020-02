Fast entschuldigend merkte der alte und neue Bürgermeister Franz Linsbauer in Richtung der Zuhörer am Ende der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates an: „Es war eine ganz unspektakuläre Sitzung, aber das kommt daher, weil im Vorfeld mit allen Fraktionen und allen Gemeinderäten alles abgesprochen war.“

Und das wurde von Beginn an demonstriert: Nachdem die Altersvorsitzende Elfriede Ensfelder die Sitzung eröffnet und das Gelöbnis der Mandatare entgegengenommen hatte, rief sie zur Wahl des Bürgermeisters auf. Dass der Vorschlag von Karl Dietrich-Sprung namens der ÖVP auf „den bewährten Bürgermeister Franz Linsbauer“ lauten würde, war keine Überraschung, ebenso wenig, dass auch die beiden Ein-Mann-Fraktionen SPÖ und Unpolitische Wahlgemeinschaft (UPW) mit den 13 ÖVP-Gemeinderäten für ihn stimmen würden.

Ein einziger Name im Vorstand gestrichen

Bei der Wahl von Elfriede Ensfelder, Karl Dietrich-Sprung, Daniel Mayerhofer und Erich Prand-Stritzko (alle ÖVP) in den Gemeindevorstand herrschte fast Einigkeit: Auf einem Stimmzettel war ein Name gestrichen worden, was aber der zusammensetzung des Vorstand keinen Abbruch tat. Alle 15 Stimmen konnte danach Dietrich-Sprung auf Vorschlag Linsbauers („Unser bewährter Finanzreferent!“) als neuer Vizebürgermeister – Vorgängerin Margit Reiß-Wurst hatte sich ja auf eigenen Wunsch nicht mehr der Wahl in den Gemeinderat gestellt – auf sich vereinen.

ÖVP-Verzicht auf einen Sitz für SPÖ bzw. UPW

„Alle Gemeinderäte haben bei Vorgesprächen zugestimmt, dass wir wieder sechs Ausschüsse mit fünf plus dem Prüfungsausschuss mit drei Mitgliedern haben und sich auch bereit erklärt, dort tätig zu sein“, meinte Linsbauer beim entsprechenden Tagesordnungspunkt und fügte noch hinzu: „Alle Sitze wären nach dem d’Hondt-Verfahren mit der ÖVP zu besetzen gewesen, wir treten aber jeweils einen an SPÖ und ÖVP ab, im Prüfungsausschuss zusätzlich noch den Vorsitzenden.“ In der naturgemäß andauernden Prozedur wurden alle Beschlüsse einstimmig gefasst (siehe Info-Box rechts). Auch die Bestellungen (siehe Info-Box links), für die keine Abstimmung nötig gewesen wäre, aber die trotzdem durchgeführt wurde, endeten mit dem gleichen Ergebnis.

In seiner Antrittsrede dankte Linsbauer für das entgegengebrachte Vertrauen, erinnerte an die bisher umgesetzten Projekte im Bereich Wohnbau, Familien, Ortsbild oder Freizeitangebot und appellierte an alle: „Die Leistungen waren nur durch ein Miteinander möglich. Arbeiten wir auch in Zukunft gemeinsam für unsere wunderschöne Gemeinde Langau!“