EGGENBURG Eines der Highlights in dieser schwierigen Zeit ist für viele, dass der Eggenburger Eislaufplatz seine Pforten nicht geschlossen hat. Die Entscheidung über Öffnen oder Schließen hat man sich nicht leicht gemacht, erzählt Stadtrat Stefan Jungwirth: „Wir haben nach langem Abwiegen der Pros und Contras am 14. Dezember geöffnet. Uns war von Anfang an wichtig etwas Normalität zu bieten.“ Dazu habe man ein Hygienekonzept erstellt, um „klare Regeln für einen Normalbetrieb“ zu haben.

Ein Angebot, das auf enormen Zuspruch trifft. „Es war uns klar, dass es ein größeres Besucheraufkommen gibt, da kaum andere Ausflugsziele öffnen konnten. Ich kann sagen, es war ein besonderes Jahr im Vergleich zu den letzten Eislaufsaisonen“, sagt Jungwirth.

Was die Coronaregeln betrifft, hält man sich strikt an die Vorgaben. Mit dem Partner „Sicherrausgehen.at“ wurde ein System ausgetüftelt, das auch im Hygienekatalog vermerkt wurde. Eislaufschuhe für Kinder und Erwachsene und auch die beliebten Pinguine und Eisbären werden jeden Tag mit Desinfektionsmittel vor und nach jedem Ausleihvorgang behandelt, damit ein Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann. Drinnen müssen die Besucher Masken tragen, auf der Eisfläche nicht. Dort gilt die 10 m 2 -Regel, das heißt, dass 90 bis 95 Personen auf dem Eis erlaubt sind.

Oft war der Andrang so groß, dass der Zutritt beim Eingang gestoppt werden musste, bis wieder genug Platz auf der Eisfläche war. Dabei kam es zum Glück zu keinen Problemen, berichtet Jungwirth: „Ich muss mit großem Stolz sagen, dass unser Eislaufteam immer freundlich und mit einem Lächeln auf den Lippen die Herausforderungen bewältigt hat. Alle Besucher waren, was die Abstandsregelungen betrifft, sehr respektvoll, egal ob am Eingang oder am Eis.“

Eislaufplatz bleibt bis 14. Februar offen

Ein sehr persönliches Statement liegt Jungwirth auf dem Herzen: „Ich möchte mich im Namen der Stadtgemeinde Eggenburg bei allen Besuchern bedanken, die in dieser schwierigen Zeit zum Eislaufplatz gekommen sind. Die vielen persönlichen Gespräche, die ich führen durfte, waren Balsam für die Seele.“ Die Umsetzung der Maßnahmen sei nicht immer leicht, das Lachen der Kinder jedoch sei eine tolle Entschädigung für die vielen Stunden Vorbereitung und Umsetzung, damit eine gute Saison geboten werden konnte. Gemeinsam mit dem Bauhofkoordinator Christian Zeder und dem Eislaufteam sei alles sehr unkompliziert umzusetzen gewesen. „Wir sind bereit für die kommenden Tage hier am Eggenburger Eislaufplatz und freuen uns auch in den Semesterferien für alle Eislaufbegeisterten unsere tolle Eisfläche zu öffnen“, sagt Jungwirth abschließend. Wenn das Wetter mitspielt, dann darf das Eislaufvergnügen bis 14. Februar weitergehen.