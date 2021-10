Unter einem strahlend blauen Himmel und bei Sonnenschein konnte die Bürgermusikkapelle (BMK) Gars am Samstag, 25. September, die diesjährige Frühschoppen-Saison beenden. Das Publikum konnte sich dank des schönen Wetters ein letztes Mal an verschiedenen Märschen, Polkas und modernen, rhythmischen Stücken am Garser Viktualienmarkt erfreuen. Die musikalische Leitung bei diesem zweistündigen Konzert hatten die beiden Kapellmeisterinnen Astrid Geisler und Florentina Tscheppen.

Neben diesem Auftritt wurde der Viktualienmarkt auf dem Hauptplatz ein weiteres Mal im Juli von der Bürgermusikapelle Gars und Mitte September von der Big Band Formation Horn – die NÖN berichtete – gekonnt und sehr beschwingt musikalisch umrahmt.

„Es freut uns immer sehr, wenn wir das Publikum mit unserer Musik unterhalten können. Der Applaus ist für uns immer ein grosses Zeichen der Wertschätzung, die man der Blasmusik entgegenbringt“, bilanzierte die BMK-Obfrau Bettina Fragner.