In die Fantasiewelt entführt

„Der kleine Prinz“ nach Antoine de Saint-Exupéry landete in Geras, konkret im Rahmen eines Familiennachmittages der Konzertreihe „Geras klingt“ im Marmorsaal des Stiftes. Die Schauspielerin Rita Luksch, der Musiker und Grammy-Gewinner Georg O. Luksch und die Sängerin Amélie Persché schlüpften in ihrem Programm in alle Rollen. Neue Chansons mit Bratsche, Keyboard und Gitarre rundeten die Darbietung ab.

Gleich zu Beginn konnte Organisatorin Gerlinde Hofbauer eine erfreuliche Überraschung vermitteln. Aufgrund der hervorragenden Akustik des Marmorsaales entschlossen sich die Darsteller, nicht eine gekürzte, sondern die gesamte Fassung des „kleinen Prinzen“ zu spielen. Dies bedeutete natürlich auch eine Verlängerung der Spielzeit.

Schauspielerin Rita Luksch fesselte kleine und große Besucher mit ihrer Darbietung. Sie schlüpfte in die verschiedenen Rollen, gab jeder Figur eine eigene Stimme, war einmal „Rose", einmal „Prinz“ und dann wieder „Erzähler“. Durch ihre aussagekräftge Mimik und Gestik unterstütze sie die Worte in faszinierender Weise und bewies, dass man Theater auch ohne viele Kulissen, mit nur einigen Requisiten beeindruckend erlebbar machen kann. Stimmungsvoll ausgewählt dazu die Musikeinlagen, die ihre Handlungen (etwa die Reisen von Stern zu Stern) hervorragend unterstützten.

Sowohl die junge, als auch die reifere Generation der Zuhörer spendete begeisterten Applaus und war sich einig, dass es schade gewesen wäre, nur eine Kurzfassung des „kleinen Prinzen“ erlebt zu haben.