Das Open-Air-Fest am Platz vor dem Zeitbrücke-Museum am 25. September war ein großer Erfolg. Dieser Abschlussveranstaltung der Ausstellung „Falco in Gars“ wohnten knapp 300 Besucher bei.

„Falco“ Christoph Grassler rockte Amadeus und die Gäste

Der Abend begann mit dem Auftritt der „Garser Domspatzen“ mit Rudolf Winglhofer, Karl und Leopold Denk. Sie begannen mit musikalischen Stücken aus den 1920er Jahren und kamen dann chronologisch ansteigend bei STS an, was ein schöner Übergang auf das folgende Konzert des Falco-Darstellers Christoph Grassler war. Der Garser bot – unterstützt von Sabine Hentschel, Naima Grassler und Anita Zoe – dem enthusiastischen Publikum in teils wechselnden und authentischen Falco-Kostümierungen dessen große Hits, beginnend mit der internationalen Nummer Eins „Rock Me Amadeus“.

Ausstellung kam top an

In seinem Rückblick auf die Ausstellung (die NÖN berichtete) erwähnte Anton Ehrenberger, Obmann des Zeitbrücke-Museums, die Ausstellung „Falco in Gars“, die vor einigen Jahren in Hannover stattfand. Nach dem Kontakt mit der dortigen Direktion konnte die Gemeinde Gars ca. 40 großformatige Fotos von Falco erwerben. Ehrenberger bedankte sich bei Rudolf Winglhofer junior, der auch für die Ausstellung im Zeitbrücke-Museum hauptverantwortlich war. Er hatte die Idee, nicht nur eine historische Ausstellung zu machen, sondern auch Leute zu interviewen, die Falco persönlich gekannt haben. Diese berührenden Interviews waren ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Winglhofer zeigte sich gerührt, dass die Falco-Ausstellung in Gars so gut angekommen ist: „Wir können stolz sein, Gars hat Falco nicht vergessen“.

Thomas Singer, Kulturreferent der Marktgemeinde Gars, meinte: „Es ist faszinierend, was ein Mensch bewegen kann. Hans Hölzel hat etwas bewegt. Er hat die Popmusik revolutioniert. Er ist der Erste gewesen, der begonnen hat, als Weißer richtig gut zu rappen. Kunst- und kulturtechnisch war er ein Ausnahmetalent. Er hat Höhen und Tiefen erlebt. Er war nicht arrogant. Er war ein guter Mensch“, sagte Singer.