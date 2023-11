Eggenburg: Mit Klavier und Querflöte begeistert

Unter dem Motto „Die Nacht am Tag“ verwandelten Tobias Witzmann und Robin Wunderbaldinger den Festsaal des Eggenburger Rathauses bei der Klavier-Matinee mit Querflöte in einen Konzertsaal. Mit Werken von Debussy über Clara Schumann und Franz Liszt bis Francis Poulenc gaben die beiden jungen Künstler Einblick in ihr Können. Virtuos widmeten sich Witzmann und Wunderbaldinger den zutiefst intimen musikalischen Welten der größten Komponisten der Musikgeschichte.

Die Stücke „Beau Soir“ von Debussy, „Soirées musicales op. 6. Nr. 2 Notturna“ von Clara Schumann, „Sonate Nr. 10 in G-Dur“ von Ludwig van Beethoven, „Sérénade aux étoiles“ von Cécile Chaminade, „The Force Theme“ von John Williams, „Lebenstraum Nr. 3“ von Franz Liszt und „Sonate pur flûte et piano“ von Francis Poulenc waren geprägt von höchster Empfindsamkeit und einer ergreifenden Thematik. Die Darbietung der exzellenten Musiker lud die Konzertbesucher ein, in eine Klangwelt einzutauchen, in der Träume, Tränen und Lächeln untrennbar sind.