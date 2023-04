Ein „Heimspiel“ im Horner Kunsthaus

Es gibt Locations, da spielen Musiker einfach gerne, weil’s quasi ein Heimspiel ist – „daham“ ist Tini Trampler zwar eher in Wien, aber: „Es gilt ja oft, dass dort ,daham‘ ist, wo deine Freunde sind. Und meine Freunde sind hier“, sagte die Sängerin bei ihrem Auftritt im Horner Kunsthaus in Richtung von Obmann Emmerich Meixner und seinem Team vom Verein „Kultur im Tonkeller“.

Gemeinsam mit den Musikern der „Playbackdolls“ Stephan Sperlich (Keyboards, Elektronik, Cello, Theremin), Tino Klissenbauer (Akkordeon), Lina Neuner (Kontrabass), Bernhard Rabitsch (Trompete), Alex Lausch (Gitarre) und David S. Strobl (Schlagzeug) bewies Trampler bei ihrem Auftritt im Tonkeller des Kunsthauses, dass sie es verstand, diese Freundschaft musikalisch zu untermauern.

Gegründet haben sich die „Playbackdolls“ laut Willi Lehner 2009, als sich Tini Trampler und Stephan Sperlich spätnachts in einem fragwürdigen Etablissement gegenübersaßen und sich „ihre jeweiligen Hüte ineinander verliebten“. In dieser Formation kulminieren Vaudeville, eine Frühform des französischen Schlagers, und Elektronik, Blues und Industrial, slawische Folklore und Rumpelrock à la Tom Waits, Ragtime und New Wave zu hochemotionalen und tanzbaren Liedern. Durch die ungewöhnliche Besetzung lag ziemlich viel Wien in der Performance von Tini. Nicht immer mit leichter Hand, aber jedenfalls recht unbekümmert wurden die unterschiedlichsten Einflüsse vermixt.

