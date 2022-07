Gesang- und Musikverein Gars: „Endlich wieder singen …“

„Nun lasst uns endlich wieder singen ...“ lautete das Motto, das der Gesang- und Musikverein Gars für sein erstes Konzert nach pandemiebedingter zweijähriger Pause ausgegeben hatte.

Bei wunderbarem Wetter konnte der Chor unter Obmann Franz Weigl und Chorleiterin Ulrike Jordan rund 150 Besucher im herrlichen Ambiente des Innenhofs im Garser Pfarrhaus begrüßen und mit ihrer Darbietung vollends begeistern.

Bezirksrichterin Andrea Michalec führte in bewährter Weise durch das Programm, das naturgemäß auch die Corona-Thematik zum Inhalt hatte. Unter anderem wurde ein von ihr verfasster Rap von Edith Eichwalder gewohnt temperamentvoll dargeboten. In einem weiteren Solostück zeigte der bekannte bildende Künstler Savio Verra mit einem afrikanischen Lied, dass er auch der Sangeskunst durchaus mächtig ist. Das zahlreiche Publikum erfreute sich am gelungenen Auftritt der Sänger und durfte selbst bei einigen Liedern mitsingen.

Gestärkt am ausgiebigen Buffet ließen die Besucher schließlich den lauen Sommerabend in fröhlicher Runde ausklingen.

