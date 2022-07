Horner Big Band ist zurück

Nach unzähligen coronabedingten Absagen war es so weit: Die Big Band Formation gastierte auf Initiative von Rotary Club Geras/Waldviertel mit einem Open Air Benefiz-Konzert zugunsten von „Essen auf Rädern“ und dem Verein „Ich bin Ich“ in der alten Molkerei.

„Birdland“ von Joe Zawinul war der Einstieg zum zweistündigen Konzerterlebnis. Mit dem „Typischen“ Sound der Big Band Formation Horn begeisterten die Musiker ihre Fans. Zu dem wunderbaren Klangerlebnis hatten neben den grenzgenialen Musikern die Solisten Reinhard Zeug und „Sax the Max“ in bewährter Weise beigetragen. Auf der Bühne zeigten die überragenden Musiker unter der Leitung von Alexander Zeug, dass Solidarität ein Begriff ist, dem auch Taten folgen. Mit dem großartigen Benefizkonzert setzten die Musiker nicht nur ein Zeichen für gelebtes Engagement, sondern mit dem Konzert Motto „Give Peace a Chance“ auch für den Frieden. Mit der letzten Zugabe „In the Mood“ von Glenn Miller war leider Schluss. Das Publikum spendete Standing Ovations.

Hörbeispiele und Videos auch auf der Website

Mastermind Roland Gatterwe und Alexander Zeug, die sich mit den Musikern sofort und ohne Zögern zu einer Zusammenarbeit mit dem Rotary Club bereit erklärten, wurden mit einem tollen Publikum und sehr hoher Spendenfreudigkeit belohnt. Für die kulinarische Begleitung zum Swing-Frühschoppen sorgten die Festwirte Edith Neubauer & Max Authried. Rotary-Präsident Thomas Capellmann stellte die sozialen Projekte der Rotarier vor.

Auf der Website der Big Band können Hörbeispiele und Videos abgerufen werden. „In Zeiten der Pandemie hatte die Website über 10.000 Zugriffe“, informierte Roland Gatterwe.

