Jazz-Lady und ihre Boys überzeugten

Die warme und ausdrucksstarke Stimme der schottischen und seit Kurzem in Österreich lebenden Sängerin Fiona Fergusson traf im ausverkauften Jazzkeller in Drosendorf auf das bestens eingespielte Jazz-Trio des Kärntner Ausnahmeschlagzeugers Klemens Marktl. Das Trio unterstützte die bezaubernde Sängerin musikalisch sensibel und mit hervorragenden Soli.

Foto: privat

Fergusson verfügt über alle Qualitäten, die ein Bühnenstar haben muss: voluminöse Stimmgewalt, große Gesten und eine raumgreifende Bühnenpräsenz. Der aus Slowenien stammende Pianist Marko Churnchetz und der Ausnahmebassist Philipp Zarfl ergänzten die swingende Rhythmussektion. Gemeinsam mit Fergusson teilten sie ihre Leidenschaft der Interpretationen von Jazz- und Latin-Standards des Great American Songbook, die besonders geschmackvoll von Klemens Marktl arrangiert wurden und die sie in neuem Glanz erstrahlen ließen.

Gast-Star Lukáš Oravec möbelte zusätzlich auf

Als Special Guest fügte der Tscheche Lukáš Oravec mit seinem gefühlvollem Spiel an der Trompete und am Flügelhorn eine besondere Note hinzu. Das Repertoire dieser Formation orientierte sich an ihrem vor Kurzem erschienenen Album „The Gift“. Ihre swingende Musik vertrieb erfolgreich die in den Originalen durchaus vorhandene Sentimentalität. Mit Stücken wie „ Beautiful love“, „Don`t explain“, „Tenderly“ und „Love for sale“ brachten sie internationale Atmosphäre in den Jazzkeller. Die starke Stimme der charismatischen Jazz-Lady stand hier im perfekten Einklang mit der Band. Das Publikum zeigte sich äußerst angetan und spendete begeistert Applaus.

