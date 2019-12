Funkelnde musikalische Perlen präsentierte das A-Cappella Quintett „zwo3wir“ am Sonntag in der Klosterkirche. Ob Swing, Beatbox, Gospel, Mundart oder klassisch-rockige Weihnachtshits: Im neuen Ad-ventprogramm der fünf Mostviertler Künstler mit dem geheimnisvollen Titel „Punschkrapferlviolett“ war alles dabei.

Der Mix aus klassischen Ad-ventliedern wie „Maria durch ein’ Dornwald ging“ über Songs wie „I’m driving home for Christmas“ bis hin zum nachdenklichen Stück „Des is’ Weihnachten für mi“ schaffte eine zauberhafte Atmosphäre, die ahnen ließ, wie die Adventzeit sein kann: ruhig und friedlich. „Je weiter der Dezember fortschreitet, desto unentspannter werden die Leute“, meinte Bariton Michael Burghofer in seiner Begrüßungsansprache. „Wir wollen euch zur Ruhe bringen, euch helfen, die Ruhe zu genießen.“

In kurzen Gedichten und Geschichten zwischen den Liedern warfen „zwo3wir“ einen ironisch-schmunzelnden Blick auf die hektischen Tage vor dem 24. Dezember. Da erfuhr man auch, was Krapferln in der Keksdose so miteinander plaudern, welche Folgen eine hochprozentige Weihnachtsfeier haben kann und was es mit dem Titel des Programms auf sich hat: Punschkrapferln werden violett, wenn die Oma zuviel Farbe in die Glasur gießt.

Kein Wunder, dass sich das Publikum das Konzert nicht entgehen lassen wollte. Bei der Zugabe stimmte man „Stille Nacht, heilige Nacht“ an – weil, so Michael Burghofer, „es fast schade ist, dass man das Lied nur einmal im Jahr singen darf“. Fazit: Vokalkunst vom Feinsten.

