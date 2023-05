Die Musikkapelle unter der Leitung von Stefan Pfaunz und seinem Stellvertreter Johannes Döller glänzte mit ihrer musikalischen Darbietung. Höhepunkt des Abends war auch die Segnung der neuen „alten“ Fahne des Vereins. Denn um die alte Fahne von 1895 zu schonen und möglichst in einem guten Zustand für die Nachwelt zu erhalten, wurde eine fototechnische Reproduktion angeschafft.

Zur Fahnenpatin wurde Monika Büger auserwählt, Stadtpfarrer Sepp Schachinger nahm die Segnung vor. Zeugen dieses historischen Moments waren nicht nur die knapp 500 Besucher, sondern auch die sechs Traditionsvereine, die die Fahnensegnung mit je einer kleinen Abordnung ihres Vereins beiwohnten.

Vollbild Mehr aus Horn Konzert in Feierla... Eggenburger Bürgerkorps spielte groß auf Tag der offenen Tür Eggenburg: Viele blickten ins „Mittendrin“ Vortrag Armenien zu Gast im Horner Weltladen Mehr Top-Stories Vösendorf Shopping City Süd: Großeinsatz nach Einbruch und Brand Südautobahn Pkw in Flammen: Vater brachte Familie in letzter Sekunde in Sicherheit Mitgliederbefragung Tag der Entscheidung in der SPÖ FB Die Patin der neuen Fahne des Bürgerkorps Eggenburg ist Monika Büger. Die Segnung der Fahne nahm Pater Sepp Schachinger vor. Fahnenoffizier Eduard Ryschawy und Zugskommandant Stellvertreter und Vorsitzender Harald Winter in Vertretung des Vereins. 1 /54 Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Irene Tutschek Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Foto: Richard Stöger, Richard Stoeger Anzeige Konzert in Feierlaune Eggenburger Bürgerkorps spielte groß auf . „Ein fulminanter und abwechslungsreicher Abend“, lobte Melanie Tiller, Obfrau der BAG Horn-Waidhofen, das Bürgerkorps Eggenburg für die musikalische Leistung und das Rahmenprogramm vom Frühjahrskonzert in der Stadthalle.

„Es ist mir eine besondere Ehre, die Patin dieser Fahne zu sein“, sagte Monika Büger. Schon als Kind habe sie einen engen Bezug zum Bürgerkorps gehabt und sei quasi mit diesem Verein aufgewachsen. Die letzte Fahnensegnung war 1995 bei der Kanzlerturmeröffnung.

Zusätzlich zu den Traditionsvereinen tummelten sich Musikerkolleginnen und Kollegen aus neun Musikkapellen. Groß gefeiert wurde an diesem Abend auch der Landessieg von Young Spirit unter der Leitung von Magdalena Ziegler beim Jugendblasorchesterwettbewerb des NÖ Blasmusikverbandes (die NÖN berichtete).

Die Wettbewerbsstücke wurden dem Publikum mit voller Begeisterung dargeboten. Traditionell wurden Musikerinnen und Musiker, die im vergangenen Jahr ein Leistungsabzeichen absolviert oder bei Prima la Musica gewonnen haben und schon lange ein aktives Mitglied im Verein sind, vor den Vorhang geholt.

Großartige Solistinnen

Ihr solistisches Können stellte Querflötistin Gudrun Eder mit ihrer Schwester, Klarinettistin Christine Eder, bei dem Stück „Waltz for Flute and Clarinet“ von Dmitri Shostakovich unter Beweis. Mit der Arie aus der Zauberflöte „Queen oft he Night’s Aria“ von Wolfgang Amadeus Mozart verzauberte Querflötistin Johanna Maurer das Publikum.

Magdalena Ziegler dankte Stefan Pfaunz mit einem Gedicht und einer Fotocollage für seine zehnjährige Tätigkeit als Kapellmeister beim Verein. Für seine langjährige Tätigkeit hat er sich auch selbst einen Herzenswunsch erfüllt. „Ich wollte schon sehr lange das Stück ‚Gladiator‘ spielen, und heute ist es soweit“, erzählte Pfaunz.

Dieses imposante Stück hinterließ viel Eindruck bei den Zuhörern. „Dieser Abend war ein besonders Erlebnis, denn ich habe noch nie ein ‚Vater unser‘ auf einem Konzert gebetet“, schmunzelte Melanie Tiller. „Aber ein Abend voller positiver Erlebnisse.“

Von den Traditionsvereinen waren am Konzert: Infanterieregiment Nr.3 Erzherzog Carl, Infanterieregiment Nr. 4 Hoch- und Deutschmeister, Bürgerkorps Wiener Neustadt, Bürgerkorps Waidhofen/Thaya, Infanterieregiment Nr. 49 und der Kameradschaftsbund Eggenburg.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.