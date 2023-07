Altenburg: Musikakademie geht ins Finale

Zunächst werden am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr unter dem Titel „Musikalische Vergnüglichkeiten“ in der Stiftsbilbiothek im Stift Altenburg Bekanntes und Raritäten großer Meister geboten. Am Samstag, 22. Juli, steht dann das eigentliche Abschlusskonzert unter dem Titel „Großes Finale“ am Programm. Dabei werden ab 19 Uhr in der Stiftskirche und in der Stiftsbibliothek Orgel- und Harfenklänge sowie Solo- und Kammermusikvirtuositäten für Violine, Violoncello und Klavier geboten.

Aber auch am Sonntag, 23. Juli, gibt es noch zwei Möglichkeiten, junge Top-Künstler in Altenburg zu bestaunen. Um 11.15 Uhr spielen junge Solisten aus der Akademie mit dem Vienna International Orchestra in der Stiftsbibliothek Ausschnitte aus berühmten Klavier- und Cellokonzerten von Mozart und Haydn. Am Abend gastiert die AMA dann noch im Marmorsaal des Stiftes Geras. Dort spielen ab 19 Uhr junge Meistersoliten unter dem Dirigat von Akademie-Leiter Robert Lehrbaumer gemeinsam mit dem Vienna International Orchestra berühmte sinfonische Musik und Solokonzerte aus Klassik und Romantik.