Weltklasse-Jazz mit der Mojo Blues Band

Die Mojo Blues Band, ist am Freitag, 1. September, um 20 Uhr, auf Einladung von „Jazz-W4“ bei BMW Dallamassl zu Gast. Die Initiative dazu kam von Sabina Dallamassl, der Obfrau des Vereins.

Jazz-W4 bietet ein umfangreiches Konzertprogramm aus allen klassischen Jazzstilen. Das Spektrum reicht vom New Orleans- über Chicago- und Dixielandjazz bis zum Swing und Mainstream. Hinzu kommen Boogie und Blues. So präsentierte Jazz-W4 viele prominente Jazzmusiker und Jazzbands aus Österreich und Europa im Tonkeller oder bei BMW Dallamassl. Die Konzerte finden in der einmaligen und familiären Atmosphäre eines „echten Jazzkellers“ statt, die von Musikern und Publikum gleichermaßen sehr geschätzt wird.

Jazz als Lebenseinstellung

Sabina Dallamassl, Obfrau von Jazz-W4: „Wir fördern auch Jazzmusiker aus eigenen Reihen.“ Das besondere Ambiente des Tonkellers im Kunsthaus findet immer wieder großen Anklang bei „jazzorientierten“ Events. „Mit allzu vielen derartiger Marken ist Österreich nicht gesegnet, vor allem nicht, was die populäre Gegenwartsmusik angeht“ betont Dallamassl. Keine andere heimische Gruppe hat in der Welt des Zwölftakters jenen Stellenwert, wie die Mojo Blues Band um Mastermind Erik Trauner. In diesem Sinne ist die Mojo Blues Band ein exquisiter, lebender Beweis für die Haltung des Großmeisters des Nachkriegs-Blues, Luther Allison, der einst festhielt, dass Blues „keine Angelegenheit der Rasse, Hautfarbe oder Herkunft“ sei.

Mojo auf Rezept

Erik Trauner ist seinen Weg über die Jahrzehnte unbeirrt, zielstrebig und konsequent gegangen: Chicago Blues, R&B und Country-Blues zu vermengen und seine Mitstreiter so auszuwählen, dass die jeweils aktuelle Besetzung der Mojo Blues Band auch die jeweils beste ihrer Zeit ist. Dabei gibt es keinerlei Anbiederung, sondern weiterhin unverrückbare Liebe für den Blues und seine Wurzeln. Wären Erik Trauner und die Mojo Blues Band ein Film, könnte der Titel wohl nur lauten: „Die Unbestechlichen“. „Euch sollte man auf Rezept bekommen“, bemerkte einst ein Mojo Fan nach einem Konzert und genau das könnte das Geheimnis um die anhaltende Beliebtheit der MBB sein.

Karten rechtzeitig sichern

Karten für das Konzert der Mojo Blus Band am 1. September bei BMW Dallamassl sind erhältlich bei Raiffeisenbank Horn und bei BMW Dallamassl. Im Rahmen des Jazz- W 4 Jubiläumskonzertes gastieren Lukas Dallamassl (vocal) und Dominik Oberenzer (Piano) am 23. September, um 19.30 Uhr im Lindenhof in Oberndorf- bei Raabs. (Vorverkaufskarten gibt es bei BMW Dallamassl und in der Raika Raabs.