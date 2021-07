„Die Kooperation war ein irrsinnige Bereicherung, eine Errungenschaft, die vor allem durch Teamteaching äußerst wertvoll war“, blickt Wolfgang Welser, der als Direktor der damaligen Sportmittelschule Gars vor zehn Jahren die Zusammenarbeit mit der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Horn mit deren Direktorin Judith Lienbacher fixiert hat, mit Stolz zurück. „Aber jetzt ist leider aufgrund eines Ministeriumsbeschlusses damit Schluss.“

Auch HLW-Direktor Peter Hofbauer bedauert das Ende: „Die Zusammenarbeit war insofern sehr wertvoll, als dass beide Seiten Einblick in die Schule des jeweils anderen gewonnen und davon profitiert haben. Wir hatten die Möglichkeit, uns besser auf unsere Schulanfänger einzustellen und zu sehen, wie man differenziert unterrichten kann. Schade, dass diese Zeit ab Herbst leider vorbei ist …“

„Zehn Jahre ist die Zusammenarbeit zwischen der SMS Gars und der HLW Horn problemlos gelaufen. Schade, dass sie jetzt vorbei ist.“ Christian Langer, SMS Gars

Auch Welsers Nachfolger Christian Langer bedauert die Entwicklung: „Es war ganz sicher ein Mehrwert für beide Schulen, wie die Kinder haben auch die Lehrer von dieser Kooperation profitiert. Es ist zehn Jahre problemlos gelaufen, schade, dass es nun vorbei ist.“

Start im Herbst 2011. Im Schuljahr 2011/12 hat die Kooperation begonnen, im ersten Jahr unterrichteten drei Horner Lehrerinnen insgesamt acht Stunden in Gars. Damals gab es sogar eine im Stundenplan integrierte Vorbereitungsstunde, und so konnte die Teamarbeit bestens klappen. Im Lauf der Zeit wuchs das Kontingent auf bis zu 60 (!) Stunden mit fast einem Dutzend Lehrern, die nicht nur in den Haupt-, sondern auch in den Nebenfächern eingesetzt waren.

Im ersten Jahr . „Damals gab es auch noch ein Spezifikum an der SMS Gars, die Unterrichtsstunden dauerten 45 Minuten, und die restlichen fünf Minuten auf die üblichen 50-Minuten-Stunden wurden in Form von Teamteaching in anderen Unterrichtsstunden oder in Form der Frühbetreuung abgehalten“, erinnert sich Agnes Wagner von der HLW. „So wurde eine ausgezeichnete Förderung für schwächere SchülerInnen erreicht, beziehungsweise konnten gute Schüler bestens gefordert werden.“

Zahlreiche Veränderungen. Was heute auch schon wieder Geschichte ist, das ist das Notenschema in den Pflichtschulen. In den SMS war es üblich, zwischen grundlegenden und vertiefenden Noten zu differenzieren, was für HLW-Lehrerinnen ein komplettes Umdenken bedeutete. Mittlerweile gibt es weder Teamteaching noch diese Art der Benotung, jetzt stehen wieder alle Lehrerinnen alleine in der Klasse, die entweder als AHS oder Standard geführt wird mit der herkömmlichen Benotung von eins bis fünf. Auch der Name hat sich von „Neuer Mittelschule“ auf „Mittelschule“ – in Gars mit Sportschwerpunkt – geändert.

Nicht nur Änderungen im Inneren der Schulentwicklung fanden statt, auch nach außen hin gibt es mittlerweile an beiden Schulen neue Leitungen – die HLW Horn wurde von Peter Hofbauer, dem Direktor der HAK Horn übernommen, in der SMS Gars übt Christian Langer die Leiterfunktion aus.

Schulschluss – und Ende der Kooperation. Mit diesem Schuljahr 2020/21 endet nun die Zusammenarbeit von HLW Horn und SMS Gars. „Es war sehr spannend, bei diesen tiefgreifenden Veränderungen dabei gewesen zu sein, und es haben sich neue schulübergreifende Freundschaften zwischen den Lehrern und Lehrerinnen entwickeln können“, resümiert Agnes Wagner, eine von drei Horner HLW-Pädagoginnen der ersten Stunde. „Die Hoffnung, dass es auch für die Schüler und Schülerinnen der Mittelschule Gars eine Bereicherung war, von Lehrerinnen einer höheren Schule unterrichtet zu werden, die hat sich durch etliche Rückmeldungen bestätigt.“