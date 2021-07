Der Garser Opern-Intendant Johannes Wildner legt seit jeher großen Wert auf den Ausbau regionaler Kooperationen, die Synergien zwischen der Wirtschaft und der Kultur bilden sollen. Mit der neu gestarteten Zusammenarbeit mit BMW Dallamassl Horn wurde ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung gesetzt. Das zur Verfügung gestellte Produktionsauto unter dem Motto „Ein BMW für Mozart“ stellt eine wesentliche Erleichterung der organisatorischen und produktionstechnischen Vorbereitungen der nächsten Wochen dar.

Eine Brücke für diese Kooperation hat Julius Kiennast, der Obmann des „Vereins zur Förderung von Burg und Oper Gars“ gebaut. Und für Roland und Sabina Dallamassl war schnell klar, dass sie hier unterstützend eingreifen. „Ich bin sehr kulturinteressiert, vor allem Musik bedeutet mir sehr viel, und bin nahezu jedes Jahr in Gars“, begründet Sabina Dallamassl ihr Engagement. „Natürlich bin ich auch Mitglied beim Förderverein. Als Obfrau des Horner Clubs JazzW4 weiß ich, wie sehr man auf Beistand angewiesen ist.“ Sie freue sich, erzählt sie im NÖN-Gespräch, dass es endlich wieder kulturelle Veranstaltungen gibt. „Da sind wir ja in der Region Horn mit Theater, Oper und Konzerten Gott sei Dank in einer sehr glücklichen Lage, da ist ja wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.“

In drei Wochen findet ja bereits die Premiere der spektakulären Garser „Entführung aus der Serail“ unter der Regie von Lisa Padouvas statt. Dabei wird sich die Burg in einen märchenhaften orientalischen Palast verwandeln …