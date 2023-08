Neue Chancen für Pflege in Horn

Die Leitung des Haus der Barmherzigkeit Stephansheim und die Studiengangsleitung für Gesundheits- und Krankenpflege der Fachhochschule (FH) Krems trafen sich in der Vorwoche zu einem produktiven Austausch. Bei diesem ersten Treffen wurden Möglichkeiten zur Zusammenarbeit ausgelotet, die sich im Rahmen des neuen Pflegestudiums in Horn ab Frühjahr 2024 eröffnen.

Barbara Gerhart, die Heimleiterin des Stephansheims begrüßt das neue Bachelor-Studium der FH in der unmittelbaren Nachbarschaft und betont beim gemeinsamen Treffen die Bedeutung dieses Angebots: „Die Pflege ist ein vielfältiges und spannendes Arbeitsfeld, für das es bestens ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen braucht. Wir freuen uns sehr, dass das neue Angebot der FH Krems die akademische Ausbildung für angehende Pflegefachkräfte im Waldviertel weiter ausbaut.“ Die Schaffung neuer Ausbildungsplätze soll dem steigenden Bedarf an qualifizierten Pflegekräften in der Region gerecht werden.

Das Hauptziel der Zusammenarbeit wird darin bestehen, die neuesten Erkenntnisse aus der Pflegeforschung in den täglichen Arbeitsalltag im Pflegeheim einfließen zu lassen. „Dieser wertvolle Input soll es uns ermöglichen, die Lebensqualität unserer Bewohner und Bewohnerinnen weiter zu verbessern und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ihre herausfordernde Arbeit besser zu unterstützen“, so Gerhart. Um diesen Austausch zu vertiefen und die Attraktivität des Pflegeberufs weiter zu steigern, sind gemeinsame Initiativen in Planung.