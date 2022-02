Horn: Mathe-Unterricht an der Fräsmaschine

„Wozu brauche ich das eigentlich?“ Diese von Schülern gerade im Mathe-Unterricht häufig gestellte Frage bekommen die Schüler der Polytechnischen Schule Horn jetzt dank einer CNC-Fräs- und Drehmaschine beantwortet. Mit dieser Maschine soll den Schülern einerseits eine Verbindung der in der Theorie gelernten Inhalte über das Koordinaten-System in der Praxis erläutert werden. Andererseits wird ihnen durch das Gerät die Möglichkeit geboten, eine in vielen Betrieben gebräuchliche Technologie schon vor dem Schritt in die Arbeitswelt kennenzulernen.

Zur Verfügung gestellt wurde dem Poly die Maschine vom Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel (BFI) Sigmundsherberg, das schon länger gemeinsam mit dem AMS Horn eine sehr gute laufende Kooperation mit dem Horner Poly hat. Und am BFI Sigmundsherberg hat Poly-Lehrer Richard Schuhäker in den vergangenen Sommerferien auch einen zehntägigen Blitzkurs an der CNC-Maschine absolviert, um die Handhabe den Schülern in den nachmittäglichen Werkstatt-Stunden weitergeben zu können.

Schüler auf Bedürfnisse der Arbeitswelt vorbereiten

Warum das BFI die Maschine zur Verfügung stellt? „Weil man die Berufe der Metalltechnik – anders als etwa Friseure oder Mechaniker – im Alltag häufig nicht wahrnimmt, obwohl man dessen Produkte von der Früh bis zum Abend in der Hand hat. Diese Dinge sind da, ohne dass wir wissen, wie sie produziert werden“, sagt Martin Swoboda, Leiter des BFI in Sigmundsherberg. Man wolle den jungen Schülern damit ein wenig mehr Einblick in diesen Bereich geben um sie an die Bedürfnisse der Arbeitswelt vorzubereiten.

Lehrstellenvermittlung erfolgt über AMS Horn

AMS-Geschäftstellenleiter Ferdinand Schopp ergänzt, dass gerade im Metallbereich häufig Lehrlinge fehlen. Durch die Ausbildung an dieser Maschine könne man diesem Problem etwas entgegenwirken. Je enger die Kooperation zwischen der Polytechnischen Schule und dem Arbeitsmarktservice sei, umso leichter sei es, die Jugendlichen nach Ende der Schulzeit an ausbildende Lehrbetriebe zu vermitteln.

