Volksschulen arbeiten mit Hochschule zusammen

Die Volksschulen Altenburg, Krumau und Röhrenbach sind seit Kurzem Teil der CCLA (Caring Community Lower Austria). Dies ist eine Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule NÖ (PH NÖ), durch die die Schulen zukünftig immer am neuesten Stand in der Unterrichts- Schulentwicklung in den Bereichen kompetenzorientierter Lehrplan, Leistungsbeurteilungsverordnung neu, Digitale Schule, Sprachkompetenz und sprachsensibler Unterricht sein werden.

Foto: Eduard Reininger

„Weiters wird über unsere Schule ein Portrait im Rahmen einer Masterarbeit erstellt. Neben einer kostenlosen Autorenlesung werden uns auch vermehrt Studierende der PH NÖ bei Wandertagen, Exkursionen, Lernstunden und in der Nachmittagsbetreuung vor Ort Unterstützen“, erklärte Volksschul-Direktorin Regina Hartl. Mit einem Lied begrüßten die Schüler der 1. und 2. Klasse die Ehrengäste, an der Spitze Bürgermeister Markus Reichenvater und Vizebürgermeisterin Brigitte Allram (Altenburg), Bürgermeister Gernot Hainzl (Röhrenbach), die Gemeindevertretung der Gemeinde Rosenburg-Mold (Schulverband mit Altenburg) Vizebürgermeisterin Irena Mantler und Geschäftsführende Gemeinderätin Anita Mailer und die Gemeindevertretung der Gemeinde Krumau, Vizebürgermeisterin Gaby Gaukel. Die Übergabe der Plaketten erfolgte durch Rektor Erwin Rauser von der PH Baden.