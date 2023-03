Volksschulen Straning und Reinprechtspölla: Beide Standorte bleiben

Eine flotte „Zwischensitzung“, ehe es Anfang April um den Rechnungsabschluss 2022 gehen wird, legte der Gemeinderat in Straning am vergangenen Donnerstag hin. Hauptpunkt dabei: Der Beschluss über den neuen Schulverband der Volksschulen Straning und Reinprechtspölla, den die Gemeinden Straning-Grafenberg und Burgschleinitz-Kühnring bei der Bildungsdirektion beantragt haben.

Bürgermeister Andreas Fleischl. Foto: ER

Starten soll der Verband im Schuljahr 2023/24, zum Vorbild hat man sich laut Bürgermeister Andreas Fleischl den Schulverband in Langau und Geras genommen. Geplant ist, dass künftig die erste Klasse in Straning, die 2. bis 4. Klasse in Reinprechtspölla unterrichtet wird. Seitens der Bildungsdirektion liegt auch das Ok für den Schulverband schon vor, auch die Eltern haben in Umfragen an beiden Standorten mit großer Mehrheit für den Verband gestimmt.

Für beide Gemeinden entstehen durch den Verband keine Mehrkosten, jede Gemeinde bleibt für ihr Schulobjekt eigenverantwortlich. Die von niemandem gewollte Alternative zum Verband sei, dass man den Standort komplett verlieren würde, sagte Fleischl. Der Beschluss wurde mit einer Enthaltung der ÖVP-Mandatarin Maria Weber beschlossen. In Burgschleinitz-Kühnring steht der Beschluss noch aus.

Die Nachmittagsbetreuung soll übrigens für die Kinder der Gemeinde Straning-Grafenberg in Straning und für jene aus Burschleinitz-Kühnring in Reinprechtspölla angeboten werden, wobei es gegebenenfalls auch Ausnahmen geben wird.

Enger zusammenarbeiten wollen die beiden Gemeinden auch im Kindergartenbereich. Da es künftig im Sommer nur noch eine Schließwoche geben soll, wird im Kindergarten in Grafenberg in der fünften Ferienwoche geschlossen sein, in Burgschleinitz in der sechsten. Damit ist gemeindeübergreifend sogar eine durchgehende Betreuungsmöglichkeit gegeben. „Wir haben gesehen, dass Straning und Burgschleinitz im Fußball gut kooperieren, warum nicht auch in anderen Bereichen?“, spielte Fleischl auf die Gründung der Spielgemeinschaft im Vorjahr an.

