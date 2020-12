792 weiße Streichholzschachteln, 792 kleine Schokoladen – gespendet vom Weltladen Horn –, Buntpapier, Wasserfarben und 33 begeisterte Familien – das war der Ausgangsstoff für eine Bastelarbeit im Advent.

Alle 33 Kinder der Schule im Dialog bekamen während des Lockdowns unter anderem diese Materialien, um zu Hause einen Adventkalender nach ihren eigenen Ideen und Vorstellungen zu gestalten. Schon einen Tag später wurden dem SiD-Team erste Bilder begeisterter Kinder und deren kleiner Kunstwerke zugeschickt.

Auch das Verzieren von Nikolosackerl, das Sticken von Tisch-Sets – seit Jahren ein Renner an der Schule – und das gemeinsame Gestalten eines großen Adventkalenders für den Schaukasten vor der Schule bot den Kindern zu Hause eine willkommene Abwechslung während der Zeit des Homeschoolings.

Online-Lesungen ersetzen Adventfeier

Statt der morgendlichen Adventfeier in der Schule entstand die Idee, jeden Abend um 18 Uhr via Zoom eine Adventlesung für alle Kinder zu gestalten. Diese von Schulfamilien vorbereiteten Lesungen haben so großen Anklang gefunden, dass sie bis zum 23. Dezember weitergeführt werden.

„Auf diese Weise haben alle die Möglichkeit, trotz Social Distancing miteinander in Kontakt zu bleiben und trotz der momentan sehr schwierigen Zeit schöne gemeinsame Momente im Advent zu erleben“, freut sich Schulleiterin Claudia Gantner.