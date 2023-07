Kreative Schule Gütesiegel verliehen

Stolz präsentieren Marie Bauer, Nina Gruber, Sarah Augusta, Antonia Steurer, Ronja Busch, Sophia Ernst, Magdalena Hießmair, Alina Wappl, Alina Nichtawitz, Katharina Hirsch, Paula Böhm, Nina Schellenberger, Alina Paß und Maishaj Hassan ihre Kunstwerke. Foto: Sportmittelschule Gars

V erdienter Lohn für ausgezeichnete Arbeit in Berufsorientierung und Eintauchen in die Welt der Kunst kennzeichneten die letzte Schulwoche in der SMS Gars.

Die Sportmittelschule Gars am Kamp erhielt erneut für die hohe Qualität ihres Unterrichts in Berufsorientierung (BO) das BO-Gütesiegel. Heuer wurde 66 Mittel-, 22 Polytechnischen Schulen sowie erstmals auch sechs Allgemeinen Sonderschulen dieses Siegel der Wirtschaftskammer NÖ verliehen. Für die SMS Gars nahm BO-Koordinatorin Petra Redl die Auszeichnung von Schulqualitätsmanagerin Eva Rosskopf, Bildungsdirektor Karl Fritthum, Wirtschaftskammer-Direktorstellvertreterin Alexandra Höfer und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker entgegen. „Bereits zum fünften Mal (!) wurde unserer Schule das BO-Gütesiegel verliehen“, freut sich Direktor Christian Langer und ist stolz darauf, dass die Schule und spezielle die strengen Kriterien erneut erfüllt zu haben. „Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur das Engagement des Lehrerinnenteams belohnt, sondern auch die Motivation gestärkt, den qualitativ hochwertigen, praxisorientierten BO-Unterricht stetig weiterzuentwickeln.“ Das Schuljahr klang mit einer Kreativwoche aus. Vierzehn Mädchen der ersten und zweiten Klasse betätigten sich als Künstlerinnen und gestalteten in PanArt Technik Bilder im Stil Friedensreich Hundertwassers, wobei Lollipop-trees und Vierecksbilder in Blautönen entstanden. Figuren in der Machart von Keith Haring bevölkerten auch die Zeichenblätter und wurden zu Szenen zusammengefügt. Workshopleiterin Silvia Edinger zeigte sich zufrieden mit den vielen gelungenen Arbeiten. Schülerinnen der beiden 3. Klassen der SMS Gars gestalteten Acrylbilder, bei denen verschiedenste Techniken und Materialien zum Einsatz kamen. Petra Redl (Mitte) erhielt das Gütesiegel von Wolfgang Ecker, Eva Rosskopf, Karl Fritthum und Alexandra Höfer (von links) überreicht. Foto: Sportmittelschule Gars