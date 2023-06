Eggenburger Schule holt Digitalisierungs-Preis

Bei diesem Wettbewerb geht es um den kreativen, innovativen und nachhaltigen Einsatz von digitalen Hilfsmitteln im Unterricht. Der Hauptpreis beim Bildungspreis ‚Klasse! Lernen. Wir sind digital‘ mache sie als Schulleiterin sehr stolz, strahlte Direktorin Judith Grafinger: „Es ist eine Wertschätzung und Anerkennung wie die großartig die Lehrpersonen an unserer Schule mit den digitalen Medien umgehen.“ Der Gewinn des Hauptpreises zeige, dass an der Eggenburger Schule der kreative, innovative und nachhaltige Einsatz von digitalen Hilfsmitteln im Unterricht sichtbar gemacht werde.

Die Projektleitung haben Lehrerin Karin Krottendorfer und die externe Lehrbeauftragte Mediengestalterin und Elektronikexpertin Nora Dibowski über. Mit dem Projekt He[a]rophone wurde mit den Schülern über sechs Monate eine Hörstation entwickelt, gestaltet und realisiert (die NÖN berichtete). Die Hörstation eröffnet in Pausen, im Unterricht, oder während Wartezeiten die Möglichkeit, in die Welt der Hörbücher, Podcasts oder in die Welt der Musik einzutauchen. Spannend wurde es vor allem bei der Herstellung der eigenen Kopfhörer durch die beiden 3D-Drucker, die die Schule besitzt. Mit der Hörstation wurde auch der Grundstein eines „offenen Lernraumes/MintSpaces“ im ehemaligen EDV-Raum der Musikmittelschule Eggenburg gelegt, schildert Krottendorfer. Mit den für die Herstellung der Hörstation benötigten Geräten erlernen die Schüler eigenverantwortliches, kreatives und kollaboratives Arbeiten mit analogen und digitalen Technologien. Der offene Lernraum/MintSpace soll als Experimentier-, Kreativ- und Fortbildungszone für Lehrende und Lernende dienen.

Geplant ist vor allem eine langfristige Verfügbarkeit der Hörstation. Dadurch können die Grundkompetenzen im Zuhören und Lesen kontinuierlich gefördert werden. „Durch das Projekt wurde der Grundstein für eine zukunftsfähige Bildung gelegt, in der Technologie und kreative Kompetenzen gleichermaßen gefördert werden“, so Krottendorfer. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro und soll für die Weiterentwicklung von Digitalisierungsprojekten an der Musikmittelschule verwenden werden.