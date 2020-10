Über einen tollen Preis darf sich der 28-jährige Klein-Meiseldorfer Benjamin Salzer freuen. Er erhielt für seine Arbeit „Safety and specificity engineering of chimeric antigen receptor T cells (CAR-T cells) by exploitation of avidity“ den ersten Preis der Life Science PhD-Awards Austria 2020 in der Kategorie „angewandte Wissenschaft“.

In seiner Arbeit beschäftigt sich Salzer mit der CAR-T-Zelltherapie. Diese neue Form der Krebstherapie soll körpereigene Zellen dazu bringen, Tumorzellen zu erkennen und gegen die vorzugehen. Das Immunsystem soll also angeregt werden, selbst gegen den Krebs vorzugehen. Salzers Arbeit will einen Beitrag dazu leisten, diese Therapieform sicherer zu machen. Denn bisher beinhaltet der Einsatz von CAR-T-Zellen das Risiko, dass sie nicht nur Tumorzellen, sondern auch umliegende Zellen angreifen. Bisher wurde in Tierversuchen getestet, Salzer hofft, dass es in naher Zukunft eine klinische Studie zu dieser Therapieform geben wird.

Erfahren hat Salzer von seinem Preis, der von der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) vergeben wird, von der Gesellschaft direkt. Natürlich sei die Freude darüber groß gewesen. In seiner Kategorie gab es insgesamt elf Einreichungen, „darunter waren wirklich tolle Arbeiten“, so Salzer. Dann als Sieger hervorzugehen sei daher umso erfreulicher. Salzer sieht die Auszeichnung als Belohnung für den enormen Einsatz, den er während des Doktorats in den vergangenen vier bis fünf Jahren (davon ein halbes Jahr in Oxford) an den Tag gelegt hat.

Salzer ist seit 2015 in der St. Anna Kinderkrebsforschung tätig. Im Vorjahr hat er sein Doktorat abgeschlossen, „da waren viele Wochen mit bis zu 80 Stunden dabei“. Wo es ihn in Zukunft hinzieht, ist noch ungewiss. Derzeit lebt Salzer in Klein-Meiseldorf und ist in seiner Heimat stark verwurzelt und pendelt zur Arbeit.